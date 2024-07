Oitavas de final do surfe feminino são adiadas por causa das condições do mar

Brasil tem três competidoras na disputa: Luana Silva, Taína Hinckel e Tatiana Weston-Webb

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL Tatiana Weston-Webb do Brasil em ação durante a primeira fase feminina das competições de Surf nos Jogos Olímpicos Paris 2024, em Teahupo'o, Taiti



A disputa de oitavas de final do surfe feminino nas Olimpíadas de Paris que estava marcada para acontecer nesta segunda-feira (29) foi adiado devido às condições do mar em Teahupo’o, no Taiti, que estava começando a ficar perigoso por conta das condições climáticas. A informação saiu no começo da noite no Brasil quando estava sendo realizada a última bateria dos homens. Ainda não há um novo horário e data para realização da competição, mas ela pode acontecer nesta terça-feira (30), quando estavam previstas às quartas de final. Mais cedo, três brasileiros, Filipe Toledo, Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, participaram da competição. Filipi foi eliminado pelo japonês Reo Inaba, em uma disputa com baixas pontuações. Medina conseguiu sua revanche contra Kanoa Igarashi e atingiu a maior nota da história das Olimpíadas, um 9.9. Chumbinho venceu o marroquino Ramzi Soukhiam e vai enfrentar Medina nas quartas. As oitavas das mulheres também é marcado por um confronto entre duas brasileiras. Luana Silva enfrenta Taína Hinckel, enquanto Tatiana Weston-Webb enfrenta a Caitlin Simmers, dos Estados Unidos.