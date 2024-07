Rebeca Andrade inscreve salto inédito e pode batizá-lo com seu nome nas Olimpíadas de Paris

FIG determinou a nota de partida de 6.0; se for homologado, o movimento passará a se chamar ‘Andrade’.

Reprodução/Instagram/@gymnastics FIG determinou a nota de partida de 6.0 para que Rebeca Andrade ganhe um salto com seu nome



Rebeca Andrade, uma das principais apostas do Brasil para medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris 2024, submeteu, nesta quinta-feira (25) um novo salto em seu nome que deve ser apresentado durante sua competição. O salto ainda não tem o nome da brasileira, mas ele foi mostrado ao Comitê Técnico da FIG (Federação Internacional de Ginástica). O movimento contém o elemento inédito Yurchenko com tripla pirueta (TTY). Com essas informações, é possível que Rebeca execute o salto durante os Jogos Olímpicos de Paris, que começa, para a ginástica artística feminina, no próximo dia 28 de julho. Para que o movimento receba o nome da brasileira, a FIG determinou a nota de partida de 6.0. Caso atingido, o salto passará a se chamar ‘Andrade’.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Se for homologado, Rebeca se tornará mais uma ginasta brasileira a ter um elemento com seu nome. Daiane dos Santos, Diego Hypolito, Lorrane Oliveira e Júlia Soares (as duas últimas colegas de seleção de Rebeca) já possuem seu nome no código de pontuação. O TTY consiste na entrada Yurchenko, que é uma rondada flic-flac para a mesa, com a ginasta entrando de costas no aparelho, seguida por três piruetas (1080 graus). Seria o salto mais difícil da “família” Yurchenko. Apesar da apresentação ao FIG e a divulgação de um vídeo recente do movimento, ainda não foi confirmado se ela irá executar tal feito durante a competição de Paris.