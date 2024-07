França marca três vezes no primeiro tempo, Colômbia reage no segundo, mas não consegue evitar derrota por 3 a 2

Ramirez, da seleção colombiana, foi expulsa na reta final no momento em que a equipe estava ameaçava fazer o terceiro gol

Olivier CHASSIGNOLE / AFP Atacante número 12 da França, Marie-Antoinette Katoto, comemora com as companheiras de equipe após marcar o primeiro gol de seu time durante a partida de futebol do grupo feminino A entre França e Colômbia durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024



França e Colômbia fizeram sua estreia nesta quinta-feira (25) no futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Com um primeiro tempo frio, mas com três gols da França, a partida terminou com vitória das anfitriãs por 3 a 2. Se na primeira etapa as francesas souberam aproveitar mais as jogadas que fizeram e conseguiram controlar as colombianas que pouco deram trabalho, o cenário foi totalmente diferente na etapa final, quando a Colômbia passou a tomar conta do jogo e diminuir a vantagem adquirida pela França. Elas buscaram o empate até o final, mesmo com uma a menos. As equipes estão no Grupo A, junto com Canadá e Nova Zelândia. As canadenses somaram três pontos nesta quarta ao derrotarem sua adversária por 2 a 1.

O jogo nem bem tinha começado e as anfitriãs já tinham balançado as redes. Katoto abriu o placar para o time da casa em uma jogada pela direita. A Colômbia sentiu o gol e não conseguir se impôr na partida. A França não fazia um jogo brilhante, mas conseguia aproveitar as falhas que a equipe colombiana deixava. Aos 16 minutos, as visitantes conseguiram chegar a área e ficaram reclamando de pênalti após a bola bater no braço da jogadora francesa dentro da grande área, mas a arbitragem de campo não marcou nada e o VAR não chamou, dando sequência a partida. No lance seguinte, as francesas foram às redes novamente com um golaço de Dali. Ela aproveitou o rebote dentro da área e contou com a ajuda do travessão para marcar de cobertura.

Mesmo sem conseguir se impôr na partida, a Colômbia conseguira chegar na área e aos 20 minutos mandou uma bola na trave. Mas, mesmo com esses poucos incômodos, não conseguiam pressionar e incomodar as francesas que, com dois no placar, controlavam o jogo. No final do primeiro tempo o cenário que já era ruim para as colombianas, que apresentavam um futebol abaixo do normal, Katoto marcou o terceiro e levou o jogo para o intervalo com uma boa diferença no placar para as adversárias. Na volta para o segundo tempo o jogo mudou. Foi a Colômbia que dominou enquanto a França não conseguia jogar e apenas se defendia.

Mais inspiradas e ofensivas, as colombianas souberam aproveitar as chances que tiveram para balançar as redes. Catalina Usme abriu o placar de pênalti e Manuela Pavi fez o segundo de cobertura. Elas ainda tiveram chance de fazer o terceiro com Ramirez, após uma saída errada da França, mas não soube aproveitar. O momento da Colômbia, que era bom, foi afetado pela expulsão de Ramirez, após uma dura entrada na jogadora da França. Mesmo com uma a menos, as colombianas seguiram pressionando em busca do gol, enquanto a França se defendia e, nas chances que tinha, tentar fazer o quarto para fechar o jogo. Mas nenhuma das duas conseguiu marcar. Com a derrota, as colombianas vão precisar vencer o próximo jogo se quiserem seguir vivas nas Olimpíadas.