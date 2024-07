Risco de chuva na cerimônia de abertura preocupa organização das Olimpíadas

Serviço meteorológico francês prevê céu nublado a partir do meio-dia; apesar da possibilidade de o clima não colaborar em Paris, evento deve ocorrer normalmente

YOAN VALAT/EFE/EPA Barco passa por uma tribuna vazia instalada para a cerimônia dos Jogos Olímpicos em Paris



A condição meteorológica surge como uma ameaça à majestosa cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que será realizada no rio Sena, tradicional ponto turístico da capital francesa, nesta sexta-feira (26). As últimas previsões meteorológicas indicam chances de chuva para o dia do evento. O Meteo-France, serviço meteorológico francês, prevê céu nublado a partir do meio-dia, com chuva fraca pela manhã. O tempo deve melhorar à tarde, mas o serviço alertou, nesta quinta-feira (25), a possibilidade de chuva para a região de Paris à noite, quando acontece a cerimônia de abertura. O evento tem previsão de duração que supera as três horas, de acordo com a organização olímpica.

“Neste momento, não se pode descartar o risco de chuva durante a cerimônia de abertura”, afirmou o portal meteorológico francês. “As previsões ainda não foram confirmadas”, completou o órgão responsável pelo serviço do tempo. No entanto, houve boas notícias: o serviço informou que a sexta-feira deve ser caracterizada como uma agradável noite de verão. As temperaturas devem ficar em torno de 22ºC. Nesta edição dos Jogos Olímpicos, em vez do tradicional desfile até ao estádio, cerca de 10.500 atletas vão navegar pelo Sena a bordo de mais de 90 barcos durante seis quilômetros. Os atletas escolhidos para carregar a bandeira brasileira são Isaquias Queiroz, da canoagem, e Raquel Kochhann, do rúgbi feminino.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte