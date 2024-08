Rodrigo Pessoa e Stephan Barcha avançam à final do hipismo na Olimpíada de Paris

Disputa por medalhas está marcada para esta terça-feira (6), às 5h

Luiza Moraes/COB Rodrigo Pessoa na disputa da qualificatória -



Rodrigo Pessoa, montando o cavalo Major Tom, e Stephan de Freitas Barcha, com Primavera, garantiram suas vagas na final do salto individual do hipismo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A disputa por medalhas está marcada para esta terça-feira (6), às 5h, no horário de Brasília. Barcha finalizou a fase classificatória em 13º lugar, com um tempo de 76s03, enquanto Pessoa ficou em 17º, com 77s03. Yuri Mansur, por sua vez, não avançou e terminou na 62ª posição. O destaque da competição foi o francês Julien Epaillard, que registrou o melhor tempo da rodada, 73s07, sem cometer faltas. Barcha, de 34 anos, retorna ao cenário olímpico após sua participação nos Jogos do Rio-2016. Já Rodrigo Pessoa, com 51 anos, está em sua oitava Olimpíada e possui um histórico vitorioso, tendo conquistado a medalha de ouro em Atenas-2004.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Sarah Américo