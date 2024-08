Segurança da cerimônia de encerramento de Paris 2024 terá cerca de 10 mil policiais

Cerca de 3.000 policiais e militares fazem parte dos planos de segurança em torno do Stade de France e 20.000 policiais estão mobilizados em Paris e em sua área metropolitana.

Cerca de 3.000 policiais e militares fazem parte dos planos de segurança em torno do Stade de France, onde a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris será realizada neste domingo (11) enquanto cerca de 20.000 policiais estão mobilizados em Paris e em sua área metropolitana. Os números foram fornecidos nesta manhã pelo ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, que destacou que, para ele, os Jogos Olímpicos não terminam nesta noite, já que as delegações que participaram do evento só irão embora nos próximos dias, assim como muitos turistas e espectadores.

Darmanin acrescentou, em uma declaração à imprensa acompanhada pelo chefe da polícia de Paris, Laurent Núñez, que no início da próxima semana 15.000 agentes continuarão a patrulhar a capital.

Embora tenha repetido que a ameaça terrorista geral no mundo e na França é “extremamente forte”, Darmanin também insistiu que os serviços secretos não haviam detectado nenhuma ameaça específica contra os Jogos Olímpicos ou a cerimônia de encerramento.

Sobre essa questão, observou que uma série de medidas administrativas havia sido tomada contra pessoas que poderiam ser suspeitas e que restrições de movimento haviam sido impostas a elas. Ele também ressaltou que a forte presença policial durante os Jogos Olímpicos havia teve “um efeito dissuasivo inegável”.

A cerimônia de encerramento começará nesta tarde no Jardim das Tulherias, no coração de Paris, onde está localizada a pira olímpica, mas o palco principal será o Stade de France, onde se espera a presença de dezenas de milhares de espectadores, além de muitos atletas e um número ainda não especificado de chefes de Estado e de governo. No meio da semana, falava-se em pelo menos uma dúzia, e tudo isso em condições climáticas muito quentes, já que à tarde a temperatura deve chegar a 33 graus Celsius em Paris e, quando a cerimônia começar, o termômetro ainda estará na casa dos 30 graus.

O ministro, que quis homenagear os policiais que foram obrigados a abrir mão de suas férias durante os Jogos Olímpicos, também deu alguns detalhes sobre os Jogos Paralímpicos, que acontecerão de 28 de agosto a 8 de setembro.

Para este evento, cerca de 15.000 policiais e militares estarão presentes em Paris e em sua área metropolitana. Embora haja menos atletas e menos espectadores, os Jogos Paralímpicos coincidirão com o retorno das férias para muitas pessoas na França e com o início do ano letivo.

*Com informações da EFE

