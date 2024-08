Bruno Lobo se mantém em 7º no kitesurfe e Brasil vai à ‘medal race’ em duas categorias nas Olimpíadas

Apesar de participar da etapa que decidirá os medalhistas, brasilieiros não têm mais chance de pódio

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Henrique Haddad e Isabel Swan terminaram as duas regatas do dia em 13º



As condições climáticas melhoraram um pouco nesta terça-feira (6) e os brasileiros que disputaram regatas na Marina de Marselha nas Olimpíadas de Paris-2024 tiveram o que comemorar. Bruno Lobo se manteve em sétimo no kitsurfe e João Siemsen e Marina Arndt, no Nacra 17 (multicasco misto) e Henrique Haddad e Isabel Swan (ganharam uma regata), no dinghy misto (bote) se garantiram na medal race, sem chances de pódio. Bruno Lobo vem mantendo os bons resultados desde o início do kitsurfe na Olimpíada. Ele foi quarto colocado no geral no primeiro dia, caiu para sétimo nesta segunda e manteve a posição agora, com a realização das regatas 6 (fechou em 10º) e 7 (cruzou em quinto), com 54 pontos.

A liderança é do esloveno Toni Vodisek, com 34, seguido por Maximilian Maeder, de Cingapura, e Valentin Bontus, da Áustria. Duas regatas programadas para o dia foram adiadas, e a quarta-feira (7) pode contar com “recorde” de disputas no kitesurfe caso o vento ajude. A única categoria que vem passando ilesa em Marselha é o Nacra 17 (multicasco misto) e com a realização das últimas três regatas, ficou definido os países que terão representantes na medal race desta quarta-feira, com a presença dos brasileiros João Siemsen e Marina Arndt no 10º lugar.

João e Marina haviam assumido a 10ª posição na terça-feira e conseguiram a manutenção, mesmo com resultados ruins no dia. Eles começaram com 8º, mas caíram, somando um 13º na regata 11 e um 14º na regata 12. Vão à medal race, sem chance de pódio, com 123 pontos perdidos, diante de 47 da Itália, 53 da Argentina e 56 da Inglaterra, hoje no pódio. A Austrália corre por fora, com 64 pontos.

No dingly misto, Henrique Haddad e Isabel Swan terminaram as duas regatas do dia em 13º (na regata 7) e em primeiro (na oitavo), garantindo a vaga na medal race após as duas regatas seguintes serem canceladas. Com 77 pontos, também avançam no 10º lugar. O briga pelo pódio deve ficar restrita à disputa entre a líder Áustria, Espanha, Coreia do Sul e Suécia.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller