Simone Biles dá susto, mas domina eliminatórias da ginástica artística no retorno à Olimpíada

Depois de torcer a panturrilha da perna esquerda durante o aquecimento no solo, a ginasta de 27 anos competiu como se nada tivesse acontecido

EFE/EPA/ANNA SZILAGYI Simone Biles se apresenta nas Barras Desiguais nas competições de Qualificação Feminina de Ginástica Artística dos Jogos Olímpicos de Paris 2024



Três anos após desistir de cinco finais da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio, disputados em 2021, para priorizar sua saúde mental, a norte-americana Simone Biles voltou a preocupar comissão técnica e torcedores ao aparecer com a perna esquerda enfaixada com fitas e mancando na Arena Bercy, em Paris, neste domingo (28). Desta vez, porém, foi só um susto. Depois de torcer a panturrilha da perna esquerda durante o aquecimento no solo, a ginasta de 27 anos competiu como se nada tivesse acontecido e somou uma sequência de notas excelentes nos aparelhos, terminando com 59,566, muito à frente de sua companheira de equipe e atual campeã olímpica Sunisa Lee. “

Foi incrível, 59,5″, disse Cecile Landi, técnica da equipe norte-americana de ginástica. “Não é perfeito, então ela pode melhorar ainda… Mas simplesmente muito bom”, brincou a treinadora, que minimiza a lesão da atleta. “Ela sentiu algo na panturrilha, só isso”, disse. Que revelou que essa dor já havia aparecido “há duas semanas” e agora voltou, mas não preocupa para a sequência de Biles na competição.

De fato, o problema parece não incomodar Biles, que obteve a pontuação mais alta no solo e no salto. Favoritas à medalha de ouro, a equipe dos Estados Unidos encerrou sua participação na subdivisão 2 com 172,296 pontos, mais de cinco pontos à frente da Itália (166,861) após a disputa de quatro subdivisões. “Elas estão felizes e aliviadas”, disse Landi. “Primeiro dia, agora passando para as finais por equipes, finais gerais, algumas finais de eventos, espero.” Assim, Biles deve voltar a competir na terça-feira, na final por equipes. As competições individuais de ginástica vão até dia 5 de agosto.

