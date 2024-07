EUA e Sérvia fazem jogaço de basquete com gigantes do esporte

Em um dos confrontos mais esperados dos Jogos, as estrelas dos EUA enfrentaram a Sérvia de Nikola Jokic

EPA-EFE/ALEX PLAVEVSK LeBron busca o terceiro ouro olímpico



Sérvia e Estados Unidos se enfrentaram na primeira rodada de basquete das Olimpíadas do grupo C. O jogo começou muito equilibrado, com diferenças baixas e liderança sérvia. Porém, no segundo quarto os americanos abriram vantagem, que conquistaram no final do período, com LeBron James e Kevin Durant sendo destaques pelos americanos, enquanto Nikola Jokic tentava equilibrar pelo lado dos sérvios. Apesar de diminuir a distância, a nova edição do “Dream Team” é muito forte. O primeiro tempo acabou com 9 pontos de vantagem para a equipe de LeBron.

Chegando no segundo tempo, a força americana prevaleceu. Venceram o terceiro quarto por 26 a 16. Bogdan Bogdanovic, que também joga na NBA, não fez um bom jogo e complicou mais ainda os sérvios, mas fez 14 pontos e foi o segundo maior pontuador. Jokic liderou o time em pontos, com 20, e ainda forneceu 7 assistências. Pelos EUA, Kevin Durant liderou com 23 pontos, seguido por LeBron com 21, que jogou 19 minutos com 39 anos. O jogo acabou 110 a 84 para os americanos.

Com a vantagem abrindo de maneira galopante, a Sérvia começou a preservar seus melhores jogadores para o próximo jogo, contra o Sudão do Sul, no dia 3 (segunda-feira) às 16h. Os Estados Unidos pegam Porto Rico, no mesmo dia, 12h15.