Simone Biles diz que Rebeca Andrade a deixou pilhada e que não quer mais competir com a brasileira

Ginasta norte-americana ficou com o ouro no individual da ginástica e rendeu elogios a Rebeca: ‘Atleta fenomenal’

Luiza Moraes/COB Rebeca Andrade conquista a medalha de prata na final do individual geral, Simone Biles fica com ouro



Simone Biles, medalhista de ouro no individual geral nas Olimpíadas de Paris, revelou nesta quinta-feira (1) que a brasileira Rebeca Andrade a deixou pilhada durante a final da competição e que não quer mais competir com ela. “Eu estava conversando com meu marido e perguntei em que posição eu estava, se eu estava muito atrás. Ele disse que eu estava bem, estava em terceiro, eu nunca fiquei tão pilhada antes. Obrigada, Rebeca. Mas está tudo bem, tudo certo”, brincou a norte-americana após a premiação. Simone, considerada a melhor ginasta da atualidade, ainda rendeu elogios a brasileira. “Eu não quero competir com a Rebeca mais, estou cansada. Nunca tive uma atleta tão perto de mim, tive que fazer o meu melhor. Estou empolgada e orgulhosa de competir com ela. Eu sei como ela é uma atleta fenomenal”, disse. Durante a competição, Rebeca e Simone foram vistas interagindo várias vezes e uma aplaudindo e apreciando a apresentação da outra. Simone fez um solo impecável e ficou com o ouro, enquanto Rebeca conquistou a prata, mesmo feito que atingiu em Tóquio. O resultado, fez com que ela se tornasse a brasileira com mais medalhas olímpicas. A ginasta ainda pode se tornar a atleta do Brasil que mais triunfou na história, pois ela tem mais três finais para disputar.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp