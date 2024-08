Isaquias Queiroz avança e vai direto à semifinal do C1 1000m da canoagem velocidade em Paris

Brasileiro realizou o percurso de sua principal prova em 3min53s94, terminando em segundo lugar na sua bateria das eliminatórias

ALEXANDRE LOUREIRO/COB Isaquias administrou na largada, depois disparou e dividiu a liderança



Isaquias Queiroz avançou direto às semifinais do C1 1000m masculino da canoagem velocidade nas Olimpíadas de Paris. Fazendo jus à medalha de ouro conquistada em Tóquio, Isaquias realizou o percurso de sua principal prova em 3min53s94, terminando em segundo lugar na sua bateria das eliminatórias. Os dois primeiros colocados de cada uma das cinco baterias avançaram direto para as semifinais, enquanto os demais vão para as quartas de final. Isaquias administrou na largada, depois disparou e dividiu a liderança com o atual campeão mundial e nº 2 do ranking, o tcheco Martin Fuksa. O adversário tomou à frente nos 250m finais e registrou tempo de 3min50s39.

Além de Isaquias, outro brasileiro na disputa, Mateus Nunes, beliscou a classificação direta, mas ficou em terceiro e vai às quartas, com alta chance de avançar para as semis. O atleta de 18 anos começou atrás na quarta bateria, mas foi se recuperando, passou em terceiro na metade da prova e pressionou o segundo colocado, terminando menos de 2s atrás, com 3min52s60. Isaquias é o atual campeão olímpico no C1 1000m e dono de quatro medalhas nos Jogos Olímpicos. Em 2016, conquistou duas pratas e um bronze, além do ouro na última edição dos Jogos. Em Paris, ele também está na disputa do C2 500m com sua dupla, Jacky Godmann. As semis serão realizadas na sexta (9), à partir das 6h30 (de Brasília) — com as finais começando as 8h40. Já as quartas, ainda ocorrem no dia de hoje (7), à partir das 9h40 (de Brasília).

Publicado por Marcelo Bamonte