Favoritas no vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda estreiam com vitória sobre egípcias nas Olimpíadas

Jogadoras Nº1 do vôlei de praia fecharam os sets com 21 a 14 e 21 a 19; elas voltam a jogar na próxima terçca (30)

Reprodução/Instagram/@santoslisboaduda Ana Patrícia e Duda, jogadoras Nº1 do vôlei de praia



Ana Patrícia e Duda iniciaram sua jornada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com uma vitória convincente sobre a dupla egípcia composta por Marwa Abdelhady e Doaa Eghobashy. O jogo, realizado na Arena Torre Eiffel, teve parciais de 21 a 14 e 21 a 19, evidenciando o domínio das brasileiras desde o início da partida. Logo no primeiro set, Ana Patrícia e Duda mostraram sua força, estabelecendo uma vantagem significativa e se adaptando bem ao ambiente da competição. No entanto, o segundo set trouxe um desafio, com as jogadoras egípcias conseguindo empatar em 8 a 8 e até assumir a liderança momentaneamente, alcançando 12 a 11. Apesar da pressão, Ana Patrícia se destacou ao reagir rapidamente, garantindo a vitória para a equipe brasileira. Essa performance inicial promete um bom desempenho nas próximas rodadas do torneio, aumentando as expectativas em torno da dupla. As brasileiras já têm um novo desafio pela frente, pois voltarão à quadra na próxima terça-feira. As brasileiras voltam à quadra na terça-feira (30), para encararem Liliana Fernandez e Paula Gutiérrez, no qual terão o primeiro teste de verdade. O último compromisso será diante das italianas Gottardi e Menegatti, na quinta, que foram surpreendidas neste domingo pelas espanholas, com derrota por 22/24, 21/9 e 14/16.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Sarah Américo