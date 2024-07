Surfistas de Paris 2024 disputarão provas no Taiti; entenda motivo

Brasil é representado na categoria por Gabriel Medina, Felipe Toledo e João Chianca; já as mulheres serão Tatiana Weston-Webb, Tainá Hinckel e Luana Silva

As Olimpíadas 2024 estão sendo em Paris, no entanto, nem todas as provas serão disputadas na capital francesa. As baterias do surfe, por exemplo, serão na praia de Teahupo’o, no Taiti. O país Taiti está localizado na Oceania, uma das ilhas integrantes da Polinésia Francesa e, por isso, considerado um território autônomo da república francesa. Considerada uma das praias com ondas de muita dificuldade e uma das regiões mais propícias para o esporte. O que motivou a escolha da região pela organização de Paris 2024 foi a ideia de expandir os Jogos Olímpicos por mais território francês. O Taiti tem uma distância de mais de 15 mil quilômetros de Paris. O Brasil é representado na categoria por Gabriel Medina, Felipe Toledo e João Chianca. Já as mulheres serão Tatiana Weston-Webb, Tainá Hinckel e Luana Silva.