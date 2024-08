Tatiana Weston-Webb vence espanhola e está mais próxima da medalha

Luana Silva acaba perdendo Brisa Hennessy e diz adeus aos Jogos Olímpicos

Mais um passo rumo à medalha. Na noite desta quinta-feira (1º), a surfista brasileira Tatiana Weston-Webb venceu a espanhola Nadia Erostarbe e conseguiu uma vaga na semifinal da competição dos Jogos Olímpicos que está acontecendo no Taiti, em Teahupo’o. Apesar da bateria com poucas ondas, a mineira de Porto Alegre conseguiu uma nota de 8.10, já a adversária, Erostarbe, ficou com 6.34. A semifinal e a final serão disputadas no mesmo dia, no próximo sábado (3), a partir das 14h (horário de Brasília). Tatiana ainda não sabe quem será sua adversária, pois espera o resultado da última bateria das quartas de final.