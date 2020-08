José Manoel: Flamengo ainda vai disputar o título

Atual posição na zona de rebaixamento não combina com o milionário elenco do Flamengo.

Alexandre Vidal/CRF/Divulgação Domènec Torrent em sua primeira entrevista coletiva como treinador do Flamengo



Foi mais um jogo sem vitória do favorito Flamengo no Campeonato Brasileiro. Apenas um triunfo em cinco jogos e nos dois últimos, no Maracanã, salvo de derrotas por dois pênaltis no fim, bem marcados, mas não seriam sem o VAR. O Flamengo não repete a intensidade do ano passado e talvez não consiga, principalmente sem Jorge Jesus – aquele era o Flamengo de JJ e o português já se foi.

Não quer dizer que Domenec Torrent não vá fazer o time funcionar, talvez o faça, mas à sua maneira e não será igual. O treinador catalão precisa de tempo e torço para que tenha, mas também precisa de vitórias, mesmo não sendo brilhante, pois no futebol é assim: paciência de dirigente e torcedor tem prazo de validade. Antes que reclamem, até Domenec sabia que a comparação com Jesus seria inevitável.

A recuperação do campeão de 2019 também passa pela melhora física e técnica de jogadores que estão jogando menos do que podem. Talvez seja hora de escalar quem esteja mais preparado. Falando em tempo, enfim Dome terá uma semana inteira para treinar o time para o confronto contra o Santos no próximo domingo na Vila. A atual posição na zona de rebaixamento não combina com o milionário elenco do Flamengo.