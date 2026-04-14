Jovem Pan Esportes tem fim de semana de muita velocidade com Ímola e Interlagos ao vivo

Cobertura inclui as 6 Horas de Imola pelo FIA WEC e a STR direto de Interlagos, em São Paulo

A Jovem Pan Esportes prepara um fim de semana de muita velocidade para os fãs de automobilismo, com transmissões ao vivo nos dias 18 e 19 de abril no YouTube da Jovem Pan Esportes.

O destaque internacional fica por conta das 6 Horas de Imola, etapa do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC), uma das principais competições do automobilismo mundial. A prova reúne grandes montadoras e pilotos em uma disputa marcada por estratégia, resistência e alto desempenho.

A etapa também será uma oportunidade para acompanhar de perto o desempenho dos pilotos brasileiros no campeonato. O Brasil chega bem representado no grid, com nomes experientes e talentos em ascensão distribuídos entre as principais categorias.

Na elite do campeonato, o destaque é Pipo Derani, que compete na categoria Hypercar, brigando diretamente pelas primeiras posições na classificação geral. Já na LMGT3, o país conta com um trio de peso: Augusto Farfus, Daniel Serra e Dudu Barrichello, que defendem grandes montadoras em uma das classes mais equilibradas do grid.

A presença brasileira reforça o nível técnico da competição e amplia o interesse do público, que poderá acompanhar ao vivo pilotos nacionais enfrentando alguns dos principais nomes do automobilismo mundial.

Além da cobertura internacional, a Jovem Pan Esportes também transmite a STR, com corridas no dia 19 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A categoria terá duas provas no mesmo dia, com largadas programadas para 14h45 e 16h30, ampliando o fim de semana com a velocidade do automobilismo nacional.

Programação – FIA WEC (Horário de Brasília):

Sábado (18/04)

05h30 às 06h30 – Treino Livre

09h30 às 11h30 – Classificação

Domingo (19/04)

08h00 às 14h00 – Corrida – 6 Horas de Imola

Programação – STR (Interlagos | Horário de Brasília):

19/04 – 14h45

19/04 – 16h30