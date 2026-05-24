Aeroscreen vs. Halo: diferenças técnicas e impacto na segurança do automobilismo

Uma análise comparativa detalhada sobre a engenharia, desenvolvimento histórico e a eficácia dos sistemas de proteção de cockpit na Fórmula 1 e na IndyCar

FREDERIC J. BROWN / AFP e JAMES GILBERT / GETTY IMAGES eNORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Modelos de carro com halo e aeroscreen



A segurança nos monopostos de elite sofreu uma revolução na última década com a introdução de dispositivos de proteção para a cabeça dos pilotos. Embora ambos os sistemas visem mitigar o risco de impactos fatais, o Aeroscreen utilizado na IndyCar e o Halo adotado pela Fórmula 1 (e outras categorias da FIA) possuem filosofias de design distintas. Essa divergência ocorre principalmente devido às necessidades específicas de cada campeonato, como a prevalência de circuitos ovais nos Estados Unidos versus os circuitos mistos na Europa, influenciando diretamente a engenharia por trás de cada estrutura.

História e origem

A discussão sobre a proteção do cockpit intensificou-se após uma série de acidentes trágicos e quase fatais entre 2009 e 2015. O acidente de Henry Surtees na Fórmula 2 (2009) e o de Felipe Massa na Fórmula 1 (2009) alertaram para o perigo de detritos atingindo o capacete. No entanto, foram as mortes de Dan Wheldon (IndyCar, 2011), Jules Bianchi (F1, 2014) e Justin Wilson (IndyCar, 2015) que aceleraram a implementação mandatória de soluções.

Desenvolvimento do Halo: A FIA testou diversos conceitos entre 2016 e 2017, incluindo o “Aeroscreen” original (testado pela Red Bull) e o “Shield” (testado pela Ferrari). O Halo foi escolhido por oferecer a melhor relação entre proteção contra grandes objetos e visibilidade, tornando-se obrigatório na F1 a partir de 2018.

Desenvolvimento do Aeroscreen: A IndyCar, correndo em ovais de altíssima velocidade, identificou que o Halo sozinho não protegeria contra pequenos detritos (como a peça que vitimou Justin Wilson). Em parceria com a Red Bull Advanced Technologies, desenvolveu o Aeroscreen, que combina a estrutura do Halo com uma tela balística. O dispositivo estreou oficialmente na temporada de 2020.

Regras e funcionamento

Para entender qual a diferença entre o aeroscreen da indy e o halo da fórmula 1 na segurança, é necessário analisar a construção e o propósito balístico de cada um. Ambos são fixados ao chassi monocoque e feitos de titânio aeroespacial, mas suas aplicações diferem.

O sistema Halo (Fórmula 1)

O Halo é uma barra curva de titânio em formato de “Y” ou “T”, posicionada acima da cabeça do piloto e ancorada em três pontos do chassi.

Função primária: Desviar grandes objetos, como rodas soltas, barreiras de proteção ou outro carro inteiro que possa aterrissar sobre o cockpit.

Resistência: Suporta cargas de até 125 kilonewtons (aproximadamente 12 toneladas), o equivalente ao peso de dois elefantes africanos ou um ônibus de dois andares.

Visibilidade: A coluna central pode obstruir minimamente a visão frontal, mas os cérebros dos pilotos tendem a ignorar o obstáculo devido à visão binocular.

O sistema Aeroscreen (IndyCar)

O Aeroscreen utiliza uma estrutura de titânio similar ao Halo, mas adiciona uma tela de policarbonato laminado da PPG e um sistema de aquecimento antiembaçante.

Função primária: Além de desviar grandes objetos (função do Halo interno), a tela bloqueia detritos menores, como porcas, molas e pedaços de fibra de carbono, cruciais em ovais onde detritos são lançados a mais de 350 km/h.

Resistência: A tela de policarbonato é balística, capaz de suportar o impacto de um objeto de 1 kg a 350 km/h sem perfurar. A estrutura de titânio suporta cargas similares ou superiores às do Halo da F1 (cerca de 150 kilonewtons).

Diferença crucial: O Aeroscreen oferece proteção integral frontal, enquanto o Halo deixa aberturas por onde pequenos detritos podem passar. No entanto, o Aeroscreen apresenta desafios maiores de refrigeração do cockpit e extração do piloto.

Registros de eficiência e casos notáveis

A eficácia de ambos os sistemas foi comprovada na prática através de incidentes que, no passado, poderiam ter resultado em fatalidades. Abaixo estão os “recordes” de eficiência de cada dispositivo em situações reais de corrida.

Intervenções críticas do Halo:

Charles Leclerc (GP da Bélgica 2018): O carro de Fernando Alonso foi lançado sobre a Sauber de Leclerc. As marcas de pneu no Halo provaram que o dispositivo protegeu a cabeça do monegasco.

Romain Grosjean (GP do Bahrein 2020): No acidente mais dramático da era moderna, o Halo perfurou o guard-rail metálico, preservando o espaço da cabeça de Grosjean enquanto o carro se incendiava. Sem o Halo, a barreira teria decapitado o piloto.

Lewis Hamilton (GP da Itália 2021): O carro de Max Verstappen aterrissou sobre a Mercedes de Hamilton, com a roda traseira tocando o capacete de Lewis, mas sendo sustentada majoritariamente pelo Halo.

Guanyu Zhou (GP da Grã-Bretanha 2022): O carro da Alfa Romeo capotou e deslizou de cabeça para baixo por centenas de metros. O “roll hoop” (santo antônio) colapsou, e foi o Halo que manteve a separação entre o capacete do piloto e o asfalto.

Intervenções críticas do Aeroscreen:

Rinus VeeKay e Colton Herta (Iowa 2020): Em um acidente no oval, o carro de Herta foi catapultado sobre o de VeeKay. O Aeroscreen desviou o impacto direto das rodas e da suspensão.

Ryan Hunter-Reay (Barber 2021): Uma roda solta atingiu o Aeroscreen de Hunter-Reay em alta velocidade. A tela sofreu danos, mas o piloto saiu ileso.

Callum Ilott (Texas 2022): Um braço de suspensão (wishbone) solto de outro carro atingiu o Aeroscreen de Ilott. Este é o exemplo clássico da diferença entre os sistemas: tal objeto poderia ter passado pelas aberturas do Halo, mas foi barrado pela tela da IndyCar.

Curiosidades

Origem compartilhada: Embora a F1 use o Halo e a IndyCar o Aeroscreen, a tecnologia do Aeroscreen foi finalizada pela Red Bull Advanced Technologies, braço de engenharia da equipe de Fórmula 1 Red Bull Racing.

Peso e performance: O Aeroscreen é significativamente mais pesado que o Halo (aproximadamente 27 kg contra 9 kg do Halo padrão mais acessórios). Isso obrigou as equipes da IndyCar a reequilibrar todo o acerto dos carros e modificou o desgaste dos pneus dianteiros.

Tear-offs: Assim como nas viseiras dos capacetes, o Aeroscreen possui camadas de filmes plásticos (tear-offs) que podem ser removidas durante os pit stops para limpar sujeira, óleo e insetos que bloqueiam a visão do piloto.

Refrigeração: Como o Aeroscreen bloqueia o fluxo de ar direto no piloto, a IndyCar precisou instalar dutos de ar e mangueiras conectadas ao capacete para evitar o superaquecimento dos atletas dentro do cockpit.

A introdução e consolidação desses dispositivos marcaram uma mudança de paradigma irreversível no esporte a motor. O debate estético inicial foi rapidamente silenciado pelas evidências irrefutáveis de vidas salvas. Enquanto a Fórmula 1 prioriza uma solução mais leve e de fácil extração adequada aos seus circuitos, a IndyCar demonstrou que a proteção total é indispensável para a dinâmica brutal dos ovais, estabelecendo um novo padrão de segurança balística para o automobilismo mundial.