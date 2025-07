A responsabilidade do resultado é das minhas decisões, diz técnico do Internacional

Roger Machado falou das falhas coloradas na derrota para o Fluminense

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Roger Machado, técnico do Internacional

O técnico o Internacional, Roger Machado, assumiu a responsabilidade do resultado adverso na partida de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Ao falar da derrota por 2 a 1 para o Fluminense, na noite desta quarta-feira (30), no Beira-Rio, o comandante colorado citou falhas no primeiro gol. Também comparou o jogo com outro enfrentamento contra o time carioca, esse pelo Campeonato Brasileiro. Veja a íntegra da coletiva:

Com o placar adverso, o Alvirrubro precisa vencer por mais de um gol de diferença para se classificar para as quartas de final. Uma vitória simples leva aos pênaltis. Empate é do Tricolor

Situações diferentes

Um dos primeiros apontamentos do treinador respondeu sobre uma comparação entre os 2 a 1 na Copa do Brasil e o 2 a 0 no Brasileirão, resultados com um intervalo de quase dois meses entre as duas partidas. Para ele, foram quadros diferentes.

– São circunstâncias diferentes. Uma derrota em casa no Brasileirão. E agora, na primeira partida, de uma decisão de duas etapas. São jogos completamente diferentes – falou.

Em seguida, disse não ter visto um amplo domínio da equipe carioca no jogo desta quarta:

– A gente sentiu um gol cedo, depois de um início de razoável para bom, em que a gente teve o controle, mas o gol muito cedo num erro coletivo fez com que a gente saísse do jogo circunstancialmente. Mas não vi um amplo domínio. No 2 a 0 do Brasileiro, o Fluminense dominou. Hoje não vi esse domínio todo.

E acrescentou:

– Penso que coletivamente a gente não funcionou ou funcionou pouco. Individualmente tivemos muitos jogadores abaixo. Mesmo assim, o erro individual tem o coletivo envolvido. E a responsabilidade do resultado é das minhas decisões.

Capitão acredita na classificação

Parecendo desanimado e procurando palavras para as respostas, o capitão Alan Patrick comentou as falhas coletivas e a busca pela classificação:

– Os erros acontecem, fazem parte do futebol. Quando a gente tem que correr atrás dos resultados, tem que tentar forçar um passe, às vezes dá certo, às vezes não. No contexto coletivo temos que ajustar, tentar melhorar. Agora é ter cabeça no lugar. Não tem nada decidido. Vamos para o Rio de Janeiro tentar buscar essa classificação.

O que vem pela frente

O Inter troca a chave e volta a olhar para o Campeonato Brasileiro. No domingo (30), às 20h30min (de Brasília), enfrenta o São Paulo, mais uma vez no estádio Beira-Rio. A partida de volta da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira (6), no Maracanã, às 21h30min.