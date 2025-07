Abel reconhece superioridade do Chelsea e diz ter orgulho do Palmeiras no Mundial

Treinador lamenta a maneira que o gol da derrota saiu

Foto: Franck Fife / AFP

FILADÉLFIA – (EUA) – O Palmeiras perdeu para o Chelsea por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (4), e está eliminado do Mundial de Clubes. O técnico Abel Ferreira reconheceu que o time inglês foi superior na partida, mas também lamentou a maneira que decretou a derrota no segundo tempo.

— É difícil. Sofrer um gol como sofremos, após um córner com a bola batendo no meu jogador. É difícil, mas temos que aceitar. O Chelsea foi melhor que nós. Acho que depois da primeira parte, fizemos alguns ajustes. Infelizmente, nós não conseguimos acertar o segundo gol — declarou Abel, à “Dazn”, logo após a partida, ainda no gramado do Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

O Chelsea abriu o placar no primeiro tempo, com Cole Palmer, mas o Palmeiras voltou melhor para a etapa final e empatou a partida logo nos minutos iniciais com Estêvão. O gol alviverde fez com que o clube inglês sentisse um pouco a atmosfera da partida. Só que no fim do jogo, após cruzamento, a bola desviou em Giay e Weverton não conseguiu segurar. O gol da vitória do Chelsea foi dado ao goleiro palmeirense.

— Nós lutamos até o final. O jogo foi decidido em detalhes. São dois sentimentos. Orgulho e tristeza. Um é orgulho e o outro é tristeza. Da maneira como a gente sofreu o segundo gol. Mas isso é o futebol. A gente tem que aceitar e seguir em frente — finalizou o treinador do Palmeiras.

Eliminado do Mundial de Clubes, o Palmeiras agora volta ao Brasil. O time ocupa a quarta posição no Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Verdão encara o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil.