Agenda do Ceará hoje (01/09/2025); curtinhas do L!

Time volta aos treinos nesta segunda

  • Por Lance!
  • 01/09/2025 08h00
Foto: Felipe Santos/Ceará SC Treino do Ceará Treino do Ceará

O Ceará perdeu para o Juventude por 1 a 0 no último sábado (30), pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo aconteceu na Arena Castelão. O time volta aos treinos nesta segunda-feira (1º).

Agenda

O Ceará recebeu o Juventude no último sábado (30) e perdeu por 1 a 0. A partida, pela 22ª rodada da Série A, aconteceu na Arena Castelão. Luis Mandaca, nos acréscimos do 2º tempo, marcou o gol dos visitantes.

O Alvinegro soma duas vitórias nos últimos dez jogos que disputou. A equipe está em décimo lugar na tabela do Brasileirão, com 26 pontos. O elenco voltará aos treinos nesta segunda-feira (1º).

O time voltará a campo somente depois de uma pausa na competição. O próximo jogo será diante do Vasco, fora de casa, no dia 14 de setembro (domingo). O embate terá início às 20h30 (de Brasília).

Futebol de base

O sub-17 do Ceará goleou o Floresta por 6 a 0 no sábado (30), valendo pelo Campeonato Cearense.

O sub-20 derrotou o Sport por 2 a 1 na quarta-feira (27), em casa, pelas quartas da Copa do Nordeste. O adversário na semifinal será o Fortaleza, na quarta-feira (3), às 15h (de Brasília).

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta segunda-feira (1º). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará

  • 14/09 – 20h30 – Vasco x Ceará – Campeonato Brasileiro
  • 20/09 – 18h30 – Ceará x Bahia – Campeonato Brasileiro
  • 29/09 – 20h – São Paulo x Ceará – Campeonato Brasileiro
  • 02/10 – 19h – Vitória x Ceará – Campeonato Brasileiro
  • 05/10- 20h30 – Ceará x Santos – Campeonato Brasileiro
