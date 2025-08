Agenda do Ceará hoje (02/08/2025); curtinhas do L!

Alvinegro enfrenta o Flamengo no domingo (3)

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Treino do Ceará

O Ceará segue em preparação neste sábado (2). O clube recebe o Flamengo no domingo (3), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Agenda

O Ceará derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 no último domingo (27), no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Alvinegro interrompeu a incômoda marca de três derrotas consecutivas.

O clube teve a semana livre para treinos. A reapresentação do elenco aconteceu na quarta-feira (30), sendo após dois dias de folga. O próximo jogo será no domingo (3), em casa, diante do Flamengo. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Futebol de base

O sub-17 do Ceará não atuará neste sábado (2). O próximo embate da categoria será contra o Fortaleza, com data a ser definida. O sub-20 volta a campo no dia 9 de agosto (sábado), diante do Itarema.

O sub-14 do Alvinegro enfrentou o Fortaleza na final do Campeonato Cearense e ficou com o vice-campeonato. Após 1 a 1 no tempo regulamentar, o rival levou a melhor na disputa por pênaltis, vencendo pelo placar de 4 a 2 na quarta-feira (30).

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste sábado (2). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

