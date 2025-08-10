Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Agenda do Ceará hoje (10/08/2025); curtinhas do L!

Agenda do Ceará hoje (10/08/2025); curtinhas do L!

Time visita o Palmeiras neste domingo

  • Por Lance!
  • 10/08/2025 07h00
  • BlueSky
Foto: Felipe Santos/Ceará SC Treino do Ceará Treino do Ceará

O Ceará visita o Palmeiras neste domingo (10), a partir das 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A partida no Allianz Parque acontecerá pela 19ª rodada da competição nacional.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda: Palmeiras x Ceará

Depois de uma semana livre para treinos, o Ceará visita o Palmeiras neste domingo (10), pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola no Allianz Parque a partir das 16h (de Brasília). O Alvinegro é o 12º colocado na tabela da competição, com 22 pontos somados.

O Alviverde, terceiro colocado na Série A, vem de eliminação para o rival Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil. O Vovô, por outro lado, caiu para o próprio Palmeiras na terceira fase de tal torneio.

➡️ Santos acerta empréstimo de Vinicius Zanocelo para o Ceará

Futebol de base

O sub-17 do Ceará não atuará neste domingo (10). O próximo embate da categoria será contra o Fortaleza, com data a ser definida.

O sub-20 empatou em 1 a 1 com o Falcon-SE, fora de casa, valendo pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O próximo jogo da categoria será na quarta-feira (13), às 15h (de Brasília), diante do CRB.

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste domingo (10). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará

  • 10/08 – 16h – Palmeiras x Ceará – Campeonato Brasileiro
  • 16/08 – 16h – Ceará x RB Bragantino – Campeonato Brasileiro
  • 20/08 – 21h30 – Bahia x Ceará – Copa do Nordeste
  • 23/08 – 21h – Grêmio x Ceará – Campeonato Brasileiro
  • 31/08 – a definir – Ceará x Juventude – Campeonato Brasileiro
  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >