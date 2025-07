Agenda do Ceará hoje (16/07/2025); curtinhas do L!

Clube recebe o Corinthians pelo Brasileirão

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Dieguinho, do Ceará, em partida contra o Fortaleza

O Ceará enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (16), na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Brasileirão. O embate terá início às 19h30 (de Brasília). O Vovô, que venceu o Fortaleza por 1 a 0 em seu último jogo, busca manter a fase positiva na competição.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda: Ceará x Corinthians

O Ceará recebe o Corinthians nesta quarta-feira (16), na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília). Um dos desfalques na escalação será Pedro Raul, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Vovô é o atual nono colocado na tabela do torneio, com 18 pontos somados. Um resultado positivo pode aproximar o time do G6, que dá vaga na Copa Libertadores.

Futebol de base

O sub-17 do Ceará não tem compromissos nesta quarta-feira (16). O próximo jogo da categoria será contra o Tiradentes, pelo Estadual, no sábado (19). O sub-20 também não entrará em campo, pois volta a atuar somente no dia 26 (sábado), contra o Itapipoca.

Após o vice na Copa 2 de Julho, o sub-15 do Alvinegro está disputando a Copa Brasileirinho, em Minas Gerais. O time perdeu por 1 a 0 para o Coimbra na estreia. O segundo jogo será nesta quarta-feira (16), diante do AC Paranavaí-PR, às 15h40 (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quarta-feira (16). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará