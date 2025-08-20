Agenda do Ceará hoje (20/08/2025); curtinhas do L!
Time visita o Bahia nesta quarta-feira
O Ceará enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (20), pela semifinal da Copa do Nordeste. O embate terá início às 21h30 (de Brasília), com mando de campo dos baianos, que possuem melhor campanha na competição.
Agenda: Bahia x Ceará
O Ceará visita o Bahia nesta quarta-feira (20), valendo pela semifinal da Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30 (de Brasília). O confronto pela semifinal da competição acontecerá em jogo único. O Vovô busca uma vaga na final do torneio.
O técnico Léo Condé terá como desfalques o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Marcos Victor, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Fernandinho.
A outra semifinal do Nordestão envolverá CSA e Confiança, no mesmo horário, com mando de campo dos alagoanos. A final, diferentemente das fases anteriores, será em jogos de ida e volta.
Futebol de base
O sub-17 do Ceará derrotou o Anjos do Céu-CE por 2 a 1 no último sábado (16), pelo Campeonato Cearense da categoria. O próximo jogo será contra o Floresta, no dia 30 (sábado), às 9h30 (de Brasília).
O sub-20 venceu o QFC-RN por 2 a 0 na terça-feira (19), pela Copa do Nordeste da categoria. Assim, o time obteve vaga nas quartas do torneio.
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quarta-feira (20). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.
Próximos jogos do Ceará
- 20/08 – 21h30 – Bahia x Ceará – Copa do Nordeste
- 23/08 – 21h – Grêmio x Ceará – Campeonato Brasileiro
- 30/08 – 16h – Ceará x Juventude – Campeonato Brasileiro
- 14/09 – a definir – Vasco x Ceará – Campeonato Brasileiro
- 21/09 – a definir – Ceará x Bahia – Campeonato Brasileiro
