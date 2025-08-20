Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Agenda do Ceará hoje (20/08/2025); curtinhas do L!

Time visita o Bahia nesta quarta-feira

  • 20/08/2025 04h30
Foto: Felipe Santos/Ceará SC Treino do Ceará Treino do Ceará

O Ceará enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (20), pela semifinal da Copa do Nordeste. O embate terá início às 21h30 (de Brasília), com mando de campo dos baianos, que possuem melhor campanha na competição.

Agenda: Bahia x Ceará

O Ceará visita o Bahia nesta quarta-feira (20), valendo pela semifinal da Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30 (de Brasília). O confronto pela semifinal da competição acontecerá em jogo único. O Vovô busca uma vaga na final do torneio.

O técnico Léo Condé terá como desfalques o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Marcos Victor, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Fernandinho.

A outra semifinal do Nordestão envolverá CSA e Confiança, no mesmo horário, com mando de campo dos alagoanos. A final, diferentemente das fases anteriores, será em jogos de ida e volta.

Futebol de base

O sub-17 do Ceará derrotou o Anjos do Céu-CE por 2 a 1 no último sábado (16), pelo Campeonato Cearense da categoria. O próximo jogo será contra o Floresta, no dia 30 (sábado), às 9h30 (de Brasília).

O sub-20 venceu o QFC-RN por 2 a 0 na terça-feira (19), pela Copa do Nordeste da categoria. Assim, o time obteve vaga nas quartas do torneio.

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quarta-feira (20). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará

  • 20/08 – 21h30 – Bahia x Ceará – Copa do Nordeste
  • 23/08 – 21h – Grêmio x Ceará – Campeonato Brasileiro
  • 30/08 – 16h – Ceará x Juventude – Campeonato Brasileiro
  • 14/09 – a definir – Vasco x Ceará – Campeonato Brasileiro
  • 21/09 – a definir – Ceará x Bahia – Campeonato Brasileiro
