Agenda do Ceará hoje (25/08/2025); curtinhas do L!

Time voltará a campo somente no próximo sábado
O Ceará empatou em 0 a 0 com o Grêmio no último sábado (23), valendo pela 21ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro é o décimo colocado no torneio nacional, com 26 pontos.
Agenda
O retorno à capital Fortaleza aconteceu no domingo (24). Depois de dois embates como visitante, o Alvinegro receberá o Juventude no sábado (30), pelo Brasileirão. O jogo na Arena Castelão terá início às 16h (de Brasília).
Futebol de base
O sub-17 do Ceará derrotou o Anjos do Céu-CE por 2 a 1 no sábado (16), pelo Campeonato Cearense da categoria. O próximo jogo será contra o Floresta, no dia 30 (sábado), às 9h30 (de Brasília).
O sub-20 venceu o QFC-RN por 2 a 0 na terça-feira (19), pela Copa do Nordeste da categoria. Assim, o time obteve vaga nas quartas do torneio. O adversário será o Sport, na quarta-feira (27), às 15h (de Brasília).
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta segunda-feira (25). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.
Próximos jogos do Ceará
- 30/08 – 16h – Ceará x Juventude – Campeonato Brasileiro
- 14/09 – a definir – Vasco x Ceará – Campeonato Brasileiro
- 21/09 – a definir – Ceará x Bahia – Campeonato Brasileiro
- 28/09 – a definir – São Paulo x Ceará – Campeonato Brasileiro
- 01/10 – a definir – Vitória x Ceará – Campeonato Brasileiro
