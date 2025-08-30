Agenda do Ceará hoje (30/08/2025); curtinhas do L!

Time recebe o Juventude neste sábado

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Treino do Ceará

O Ceará recebe o Juventude neste sábado (30), pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo na Arena Castelão terá início às 16h (de Brasília).

Agenda: Ceará x Juventude

O técnico Léo Condé terá desfalques na defesa. O zagueiro Willian Machado está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, enquanto que os laterais Matheus Bahia e Rafael Ramos estão machucados.

O Ceará vem de empate por 0 a 0 com o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão. Os times chegaram a criar oportunidades, mas não conseguiram balançar as redes. O Juventude, por sua vez, recebeu o Botafogo na mesma rodada e perdeu por 3 a 1.

O Alvinegro é o 10º colocado na tabela do torneio, com 26 pontos. O Alviverde está em 18º lugar, tendo 18 pontos.

Futebol de base

O sub-17 do Ceará volta a campo neste sábado (30), contra o Floresta, pelo Campeonato Cearense. O jogo terá início às 9h30 (de Brasília).

O sub-20 derrotou o Sport por 2 a 1 na quarta-feira (27), em casa, pelas quartas da Copa do Nordeste. O adversário na semifinal será o Fortaleza, na quarta-feira (3), às 15h (de Brasília).

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste sábado (30). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará