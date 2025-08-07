Agenda do Fortaleza hoje (07/08/2025); curtinhas do L!

Sub-20 estará em campo

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Treino do Fortaleza

O Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Corinthians no último domingo (3). A partida aconteceu na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a reapresentação na manhã da última terça-feira (5), o Tricolor segue com a semana livre para treinos.

Agenda

A reapresentação aconteceu na última desta terça-feira (5). O técnico Renato Paiva vem tendo a semana livre para treinos. O Leão volta a campo no sábado (9), em casa, contra o Botafogo.

Futebol de base

O sub-17 do Fortaleza visitou o Flamengo pelo Brasileirão e empatou em 1 a 1. O próximo jogo será contra o Palmeiras, em casa, na quarta-feira (13).

O sub-20 visita o Piauí nesta quinta-feira (7), pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O embate começará às 15h30 (de Brasília).

Futebol feminino

O time feminino profissional do Fortaleza não tem compromissos nesta quinta-feira (7). A equipe vem de 0 a 0 contra o Minas Brasília, o que garantiu o acesso do Tricolor à Primeira Divisão – o clube tinha vencido por 2 a 1 na ida. Será a primeira participação do Fortaleza na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino.

O próximo desafio, nesta edição, acontecerá contra o Botafogo. A ida será no dia 8 de agosto e a volta acontecerá no dia 15.

Próximos jogos do Fortaleza