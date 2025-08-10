Agenda do Fortaleza hoje (10/08/2025); curtinhas do L!
Equipe vem de derrota para o Botafogo
O Fortaleza foi goleado pelo Botafogo por 5 a 0 no último sábado (9), na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a expulsão do zagueiro Gustavo Mancha nos minutos iniciais, o Tricolor não conseguiu evitar a ampla vitória dos cariocas.
Agenda
Depois do revés, o foco do Tricolor passa a ser a disputa da Copa Libertadores. O adversário, em duelo na terça-feira (12), será o Vélez Sarsfield-ARG.
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza visitou o Flamengo pelo Brasileirão e empatou em 1 a 1. O próximo jogo será contra o Palmeiras, em casa, na quarta-feira (13).
O sub-20 visitou o Piauí pela fase de grupos da Copa do Nordeste e venceu por 3 a 1. O próximo compromisso da categoria acontecerá diante do Jaciobá-AL, na terça-feira (12), a partir das 15h (de Brasília).
Futebol feminino
Com acesso garantido à Primeira Divisão, visto que eliminou o Minas Brasília nas quartas, o Fortaleza continua a sua caminhada na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
O time recebeu o Botafogo na última sexta-feira (8) e empatou em 2 a 2. O jogo de volta será na próxima sexta-feira (15), a partir das 21h (de Brasília).
Próximos jogos do Fortaleza
- 12/08 – 19h – Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG – Copa Libertadores
- 16/08 – 16h – Fluminense x Fortaleza – Campeonato Brasileiro
- 19/08 – 19h – Vélez Sarsfield-ARG x Fortaleza – Copa Libertadores
- 24/08 – 18h30 – Fortaleza x Mirassol – Campeonato Brasileiro
- 31/08 – 20h30 – Internacional x Fortaleza – Campeonato Brasileiro
