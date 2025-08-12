Agenda do Fortaleza hoje (12/08/2025); curtinhas do L!
Equipe entra em campo pela Copa Libertadores
O Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield-ARG nesta terça-feira (12), na Arena Castelão, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília). O Tricolor tenta se recuperar após a goleada sofrida contra o Botafogo.
Agenda: Fortaleza x Vélez Sarsfield
O Fortaleza recebe o Vélez Sarsfield nesta terça-feira (12), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão. A partida vale pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. O jogo de volta será na próxima terça-feira (19), na Argentina.
Ocupando a zona de rebaixamento no Brasileirão, o Tricolor tenta virar a chave para avançar no torneio internacional.
Futebol de base
O sub-17 do Fortaleza visitou o Flamengo pelo Brasileirão e empatou em 1 a 1. O próximo jogo será contra o Palmeiras, em casa, na quarta-feira (13).
O sub-20 encara o Jaciobá-AL nesta terça-feira (12), a partir das 15h (de Brasília), pela fase de grupos da Copa do Nordeste
Futebol feminino
Com acesso garantido à Primeira Divisão, visto que eliminou o Minas Brasília nas quartas, o Fortaleza continua a sua caminhada na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
O time recebeu o Botafogo na última sexta-feira (8) e empatou em 2 a 2. O jogo de volta será na próxima sexta-feira (15), a partir das 21h (de Brasília).
Próximos jogos do Fortaleza
- 12/08 – 19h – Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG – Copa Libertadores
- 16/08 – 16h – Fluminense x Fortaleza – Campeonato Brasileiro
- 19/08 – 19h – Vélez Sarsfield-ARG x Fortaleza – Copa Libertadores
- 24/08 – 18h30 – Fortaleza x Mirassol – Campeonato Brasileiro
- 31/08 – 20h30 – Internacional x Fortaleza – Campeonato Brasileiro
