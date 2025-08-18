Agenda do Fortaleza hoje (18/08/2025); curtinhas do L!

Time enfrenta o Vélez Sarsfield nesta semana

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Partida entre Fluminense e Fortaleza, pelo Brasileirão

O Fortaleza já está na Argentina para enfrentar o Vélez Sarsfield-ARG, pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores. O duelo acontecerá na terça-feira (20), às 19h (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Agenda

O Fortaleza perdeu para o Fluminense por 2 a 1 no último sábado (16), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. O time de Renato Paiva está em 19º lugar na tabela, com 15 pontos conquistados.

O time já está na Argentina para enfrentar o Vélez Sarsfield, pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores – a ida terminou empatada em 0 a 0. O duelo decisivo acontecerá na terça-feira (19), às 19h (de Brasília).

➡️ Breno Lopes avalia derrota e faz pedido à torcida do Fortaleza

Futebol de base

O sub-17 do Tricolor enfrentou o Aliança-CE no último sábado (16) e venceu por 6 a 0, pelo Campeonato Cearense.

O sub-20 vem de goleada por 6 a 0 sobre o Jaciobá-AL, valendo pela fase de grupos da Copa do Nordeste. A equipe cearense volta a campo na próxima quarta-feira (20), às 15h (de Brasília), diante do América-RN.

➡️ Joias do Lance!: conheça o atacante que é promessa do Fortaleza

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na última sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza