Agenda do Fortaleza hoje (20/08/2025); curtinhas do L!
Time vem de eliminação na Libertadores
O Fortaleza perdeu para o Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 na última terça-feira (19). Com isso, o Tricolor está eliminado da Copa Libertadores.
Agenda
O Fortaleza perdeu para o Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 na última terça-feira (19), fora de casa, pela Copa Libertadores. Como os times empataram por 0 a 0 na ida, o Leão foi eliminado do torneio.
A delegação desembarcará em Fortaleza na noite desta quarta-feira (20). A equipe volta a campo no domingo (24), em casa, contra o Mirassol. A bola rola às 18h30 (de Brasília).
Futebol de base
O sub-17 entra em campo nesta quarta-feira (20), contra o Fluminense, pelo Brasileiro. A bola rola às 15h (de Brasília).
O sub-20 também volta a campo nesta quarta-feira (20). O embate será diante do América-RN, às 15h (de Brasília), pela Copa do Nordeste.
Futebol feminino
O Fortaleza visitou o Botafogo na última sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.
Próximos jogos do Fortaleza
- 24/08 – 18h30 – Fortaleza x Mirassol – Campeonato Brasileiro
- 31/08 – 20h30 – Internacional x Fortaleza – Campeonato Brasileiro
- 14/09 – a definir – Fortaleza x Vitória – Campeonato Brasileiro
- 21/09 – a definir – Palmeiras x Fortaleza – Campeonato Brasileiro
- 28/09 – a definir – Fortaleza x Sport – Campeonato Brasileiro
