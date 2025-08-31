Jovem Pan > Esportes > Jovem Pan Lance > Agenda do Fortaleza hoje (31/08/2025); curtinhas do L!

Agenda do Fortaleza hoje (31/08/2025); curtinhas do L!

Time encara o Internacional neste domingo

  • Por Lance!
  • 31/08/2025 04h30
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Treino do Fortaleza Treino do Fortaleza

O Fortaleza encara o Internacional neste domingo (31), fora de casa, pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida no Beira-Rio terá início às 20h30 (de Brasília).

Agenda: Internacional x Fortaleza

O Tricolor tentará encerrar uma sequência de sete jogos sem vencer. Além disso, são 13 partidas sem triunfar como visitante. O time do Pici é o 19º colocado no Brasileirão, com 15 pontos.

Futebol de base

O sub-17 perdeu para o Athletico-PR por 2 a 1 na quarta-feira (27), em casa, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe voltará a campo diante do Atlético-MG, na quarta-feira (3), a partir das 15h (de Brasília).

O sub-20 superou o Retrô por 4 a 2 nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal, valendo pelas quartas da Copa do Nordeste. O adversário na semifinal será o Ceará, na quarta-feira (3), às 15h (de Brasília)..

Futebol feminino

O Fortaleza visitou o Botafogo na sexta-feira (15) e, após 1 a 1 no tempo normal, perdeu por 5 a 3 nos pênaltis. Com isso, o time foi eliminado da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Como a equipe cearense alcançou as semifinais da competição, as Leoas garantiram o inédito acesso à Primeira Divisão.

Próximos jogos do Fortaleza

  • 31/08 – 20h30 – Internacional x Fortaleza – Campeonato Brasileiro
  • 13/09 – 16h – Fortaleza x Vitória – Campeonato Brasileiro
  • 20/09 – 21h – Palmeiras x Fortaleza – Campeonato Brasileiro
  • 27/09 – 16h – Fortaleza x Sport – Campeonato Brasileiro
  • 02/10 – 19h30 – Fortaleza x São Paulo – Campeonato Brasileiro
