Agenda do Vasco hoje (11/07/2025); curtinhas do L!

Veja os próximos compromissos do Cruz-Maltino

Foto: Leandro Amorim/Vasco Vasco volta a campo após o Mundial para enfrentar o Botafogo

Esta é a última semana completa de treinamento antes da bola rolar para o Vasco. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (12) pelo Campeonato Brasileiro.

Agenda

Esta sexta-feira (11) será marcada pelo último dia com semana cheia de treinamentos do Vasco no CT Moacyr Barbosa. Após as atividades, o time embarcará rumo à Brasília, onde enfrenta o Botafogo no sábado (11), na primeira partida depois da Copa do Mundo de Clubes.

Base Forte

O sub-17 e o sub-20 do Cruz-Maltino não entrarão em campo nesta sexta-feira (11).

Futebol Feminino

A equipe feminina também não joga nesta sexta-feira.

Próximos jogos do profissional masculino em julho