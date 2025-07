Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 22/07/2025

Galo treina no centro de treinamento do clube

Foto: Pedro Souza / Atlético Hulk comemorando gol em jogo do Atlético-MG

O elenco profissional masculino do Atlético-MG se reapresenta na Cidade do Galo nesta terça-feira (22), após a derrota para o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O sub-17 joga contra o Flamengo pelo Brasileirão da categoria. Já as Vingadoras treinam na Vila Olímpica. Veja a programação do Galo nesta terça-feira (22).

Agenda

O elenco profissional masculino do Atlético se reapresenta na Cidade do Galo nesta terça-feira (22), os jogadores treinam às 10h (de Brasília).

Os jogadores do Galo iniciam a preparação para a partida contra o Bucaramanga nesta quinta-feira (24). O Atlético precisa apenas empatar para se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana.

Futebol de base

A equipe sub-17 do Atlético joga contra o Flamengo pelo Brasileirão da categoria. O Galinho entra em campo às 14h45, na Gávea.

O Galinho é o 11° da competição, com 15 pontos. Já o Flamengo é o oitavo com um ponto a mais do que os mineiros.

Futebol feminino

A equipe feminina do Atlético treina na Vila Olímpica, às 10h (de Brasília). As Vingadoras voltam a jogar apenas no dia 11 de agosto, contra o Santos, pela semifinal do Brasileirão A2 feminino.

O Galo está garantido na elite do Campeonato Brasileiro da categoria.

Próximos jogos do Galo