Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 30/07/2025

Galo viaja para o Rio de Janeiro

Foto: Pedrio Souza / Atlético Cuca em Flamengo x Atlético-MG

O Atlético-MG treina na Cidade do Galo às 10h (de Brasília), seguindo os trabalhos para a próxima partida, e viaja para o Rio de Janeiro na parte da tarde. O feminino treina na Vila Olímpica na parte da manhã. Veja a programação do Galo nesta quarta-feira (30).

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

➡️ Flamengo derrota Atlético-MG e assume liderança do Brasileirão

➡️ Cuca elogia jogo do Atlético-MG e lamenta falta de gol

Agenda

O elenco masculino profissional do Atlético terá atividade na Cidade do Galo nesta quarta-feira (30). Os atletas fazem atividade no centro de treinamento do Galo às 10h (de Brasília).Seguindo a preparação da equipe de Cuca para o jogo contra o Flamengo na quinta, pela Copa do Brasil.

Na parte da tarde, o Atlético viaja para o Rio de Janeiro, o voo será às 15h (de Brasília), saindo de Confins.

Futebol feminino

A equipe feminina do Atlético treina na Vila Olímpica nesta terça-feira, às 10h10. As Vingadoras voltam a jogar apenas no dia 11 de agosto, contra o Santos, pela semifinal do Brasileirão A2 feminino. O Galo está garantido na elite do Campeonato Brasileiro da categoria.

Mercado do Galo

O volante Alexsander fez exames médicos nesta terça-feira, e pode ser anunciado ainda hoje pelo Atlético. O clube corre contra o tempo para tentar inscrever o atacante nesta quarta-feira, para contar com o volante na Copa do Brasil. O Galo também segue tentando concluir outras três negociações. O clube negocia com Portilla, meio-campista do Talleres, Reinier, meia-atacante do Real Madrid, e Paulinho, lateral direito do Vasco.

Próximos jogos do Galo