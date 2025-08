Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 05/8/2025

Tricolor fecha preparação para enfrentar o Retrô

Foto: Rafael Rodrigues/ECB Iago e Kayky em treino do Bahia

O Bahia fecha, nesta terça-feira, a preparação para enfrentar o Retrô pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Pernambuco.

Agenda do Bahia

O Bahia se reapresenta às 10h30 nesta terça, no CT Evaristo de Macedo, para a última atividade antes do jogo. Logo depois, um atleta do elenco – ainda não divulgado – vai conceder entrevista coletiva. O elenco embarca para Recife também nesta terça-feira.

Nordestão Sub-20

O Bahia estreia na competição às 15h desta terça-feira (horário de Brasília) contra o Sport-PB, no estádio Amigão, em Campina Grande, pela primeira rodada. O Tricolor também tem como adversários no grupo o Iape-MA e o Retrô. As próximas duas partidas, contra Retrô e Iape, respectivamente, serão disputadas no CT Evaristo de Macedo.

Copa do Brasil feminina

O Bahia fecha, nesta terça, a preparação para a partida única contra o Grêmio, válida pela terceira fase do mata-mata nacional. A bola rola às 15h desta quarta, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Ingressos Bahia x Fluminense

O check-in para a partida já está aberto para todos os sócios do plano Esquadrão na Fonte. O processo deve ser feito pela internet. O confronto contra o Fluminense está marcado para as 21h do próximo sábado, na Arena Fonte Nova.

Próximos jogos do Bahia

Retrô x Bahia ( 19h30 do dia 05/08) – jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil.

19h30 do dia 05/08) – jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. Bahia x Fluminense (21h do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão; Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão; Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste; Bahia x Santos (16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão.

