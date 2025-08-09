Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 09/8/2025

Tricolor entra em campo neste sábado por três categorias

Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia Torcida do Bahia lota a Arena Fonte Nova

O time masculino do Bahia entra em campo às 21h deste sábado (horário de Brasília) para enfrentar o Fluminense, na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Brasileirão. Já a equipe feminina faz o primeiro jogo das quartas de final da Série A1, contra o Corinthians, a partir das 18h deste sábado, no Batistão, em Aracaju.

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

Depois da partida contra o Flu, o elenco Tricolor folga neste domingo e terá semana livre antes de enfrentar o Corinthians, no próximo sábado, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada. Já o time feminino decide a vaga nas semifinais contra o Timão às 21h da próxima sexta, no Pacaembu.

+ Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Sub-20

Os Pivetes de Aço enfrentam o Atlético de Alagoinhas pelo jogo de volta das semifinais do Baiano a partir das 9h da manhã deste sábado (horário de Brasília), no CT Evaristo de Macedo, e precisam reverter o placar de 1 a 0 construído pelo Carcará.

Vale destacar que qualquer vitória do Bahia leva a partida para os pênaltis, já que saldo de gols não é critério de desempate nesta competição. Quem passar para a final também garante vaga na Copa do Brasil da categoria em 2026.

Ingressos Bahia x Fluminense

A venda para o público geral segue aberta até as 22h deste sábado (horário de Brasília), exclusivamente pela internet. Os sócios também podem realizar o check-in.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Fluminense (21h do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 09/08) – 19ª rodada do Brasileirão; Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão; Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste; Bahia x Santos (16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão; Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Esquadrão

➡️Bahia lança terceiro uniforme na cor vinho e define data de estreia

➡️Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

➡️Conhecido de Crespo e cobiçado no Corinthians: quem é Sanabria, alvo do Bahia