Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 16/8/2025

Tricolor entra em campo neste sábado por diferentes categorias

Foto: Ulisses Lopresti / Lance! Neo Química Arena recebe Corinthians x Bahia

O Bahia tem confronto decisivo às 21h deste sábado (horário de Brasília), quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Brasileirão.

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Agenda do Bahia

Depois da partida, o elenco tricolor retorna para Salvador neste domingo. Na segunda, já começa a preparação para enfrentar o Ceará na próxima quarta, na Arena Fonte Nova, pelas semifinais da Copa do Nordeste.

+ Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Bahia contra o Corinthians

Sub-20

O time sub-20 do Bahia entra em campo às 9h deste sábado (horário de Brasília) para a primeira partida da final do Campeonato Baiano contra o Estrela de Março. O jogo será disputado no estádio de Pituaçu, com portões fechados.

Sub-17 e Sub-15

Os Pivetes de Aço fazem dobradinha neste sábado contra o Feirense, pelo Campeonato Baiano de ambas as categorias. Enquanto o sub-17 entra em campo às 13h30 (de Brasília), o sub-15 joga a partir das 15h30. As partidas acontecem no estádio Antônio Alves Serra, no município de Conceição de Feira.

Check-in Bahia x Ceará

O check-in para a partida única das semifinais da Copa do Nordeste contra o Ceará, marcada para as 21h30 da próxima quarta-feira, já está liberado para todos os sócios do plano Esquadrão na Fonte. Os que têm o plano Esquadrão de Aço podem garantir o acesso ao jogo a partir das 10h deste sábado. A venda para o público geral só será liberada na segunda-feira.

Próximos jogos do Bahia

Corinthians x Bahia (21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 16/08) – 20ª rodada do Brasileirão; Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste; Bahia x Santos (16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão; Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Esquadrão

➡️Veja desfalques, dúvidas e provável escalação do Bahia contra o Corinthians

➡️Veja data e horário dos jogos entre Fluminense e Bahia pelas quartas da Copa do Brasil

➡️Caio Alexandre projeta jogo entre Bahia e Corinthians e sonha com Seleção: ‘Pode chegar’