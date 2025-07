Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 2/6/2025

Tricolor estreia na Copa 2 de Julho

Foto: Letícia Martins / EC Bahia Caio Alexandre e Zé Guilherme em treino do Bahia

O elenco profissional do Bahia treina em dois turnos nesta quarta-feira, enquanto os times do sub-20 e sub-15 entram em campo pelo Campeonato Brasileira e Copa 2 de Julho, respectivamente.

Agenda do Bahia

A partir das 10h (horário de Brasília), os atletas se apresentam no CT Evaristo de Macedo para mais um dia de trabalhos, desta vez em dois turnos em preparação para enfrentar o Fortaleza na próxima quarta. Depois de uma pausa, os atletas voltam às atividades às 15h30.

Sub-20

A equipe sub-20 do Bahia entra em campo às 15h desta quarta-feira (horário de Brasília) contra o Cruzeiro, no CT Evaristo de Macedo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O Tricolor é o 16º colocado, com 16 pontos, três a mais que o Atlético-MG, que abre a zona de rebaixamento (diferente do futebol profissional, só os três últimos são rebaixados). Já o Cruzeiro é o terceiro colocado, com 26 pontos.

Copa 2 de Julho

O Bahia volta a disputar o torneio nacional para a categoria sub-15, um dos maiores do país. Os Pivetes de Aço entram em campo às 11h desta quarta-feira (horário de Brasília) contra o Atlântico, no CT Evaristo de Macedo. Essa é a primeira rodada do grupo que ainda tem Atlético-MG e as seleções de Eunápolis e Catu. A competição terá a participação da seleção brasileira sub-15.

O Bahia vai buscar o bicampeonato da Copa 2 de Julho, já que foi campeão em 2015 e 2022.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Fortaleza (21h30 do dia 09/07) – quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 09/07) – quartas da Copa do Nordeste; Bahia x Atlético-MG (21h do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 12/07) – 13ª rodada do Brasileirão; Bahia x América de Cali (21h30 do dia 15/07) – playoff da Sul-Americana;

(21h30 do dia 15/07) – playoff da Sul-Americana; Fortaleza x Bahia (16h do dia 19/07) – 15ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 19/07) – 15ª rodada do Brasileirão; América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) – playoff da Sul-Americana.

