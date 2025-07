Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 20/7/2025

Tricolor viaja para a Colômbia neste domingo

Depois do empate contra o Fortaleza no Castelão, o time do Bahia embarca neste domingo direto para a Colômbia, onde enfrentam o América de Cali, nesta terça-feira.

Agenda do Bahia

O Tricolor trabalha já em solo colombiano nesta segunda-feira, no último e único treino antes de decidir vaga nas oitavas da Sul-Americana em partida contra o América de Cali. Vale lembrar que o jogo de ida terminou em 0 a 0 na Arena Fonte Nova.

Sub-16

O Bahia estreia às 9h deste domingo (horário de Brasília) na Brasil Soccer Cup, um dos principais torneios da categoria sub-16 do país, que acontece no Rio de Janeiro. Nesta primeira rodada o Tricolor enfrenta o Macaé-RJ. O Grupo B ainda é composto por JC Vive-RJ e Independente-RJ.

Sub-20

Depois de empatar contra o Jacuipense por 1 a 1 fora de casa pelo jogo de ida das quartas de final do Baianão, o time sub-20 do Bahia se prepara para o fechamento do Brasileirão, marcado para as 15h desta quarta-feira (horário de Brasília), contra o Cuiabá, lá no Mato-Grosso. O jogo da volta do Baianão acontece só às 9h do próximo sábado, na Cidade Tricolor.

Próximos jogos do Bahia

América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) – playoff da Sul-Americana;

