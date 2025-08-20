Agenda L!: curtinhas do Bahia do dia 20/8/2025

Tricolor enfrenta o Ceará nesta quarta por vaga na final da Copa do Nordeste

Foto: Letícia Martins/EC Bahia Jogadores do Bahia no gramado da Arena Fonte Nova

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira para decidir a vaga na final da Copa do Nordeste. A partida única contra o Ceará está marcada para as 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

Agenda do Bahia

Depois da partida desta quarta, o Tricolor treina na quinta, sexta e sábado antes de enfrentar o Santos neste domingo, às 16h, pela 21ª rodada do Brasileirão, também em Salvador.

Sub-20

O Bahia entra em campo às 15h desta quarta (horário de Brasília) para enfrentar o Iape, do Maranhão, no CT Evaristo de Macedo, pela terceira rodada da Copa do Nordeste da categoria. O Tricolor é o segundo colocado do Grupo C, com quatro pontos, mesma quantidade do time maranhense.

Atendimento ao sócio

O Bahia divulgou um itinerário especial de atendimento presencial na Arena Fonte Nova durante os próximos dias. Confira abaixo:

Quarta-feira (20) – Bahia x Ceará – CAS Presencial: 13h até final do 1º tempo – CAS Virtual: 9h às 18h

Quinta-feira (21) – CAS Presencial: 11h às 18h – CAS Virtual: 9h às 18h

Domingo (24) – Bahia x Santos – CAS Presencial: 11h até final do 1º tempo – CAS Virtual: Fechada

Quinta-feira (28) – Bahia x Fluminense – CAS Presencial: 12h até final do 1º tempo – CAS Virtual: 9h às 18h

Ingressos Bahia x Ceará

A venda de ingressos para a partida entre Bahia e Ceará já está aberta para o público geral e continua até às 22h30 desta quarta, dia do jogo, conforme a disponibilidade. O check-in pode continuar sendo feito pelos sócios aptos.

Check-in Bahia x Santos

Já está aberto o check-in para a partida entre Bahia e Santos, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partir das 10h desta quarta, todos os sócios do plano Esquadrão de Aço poderão garantir lugar no jogo. As vendas gerais só abrem às 10h desta sexta.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Ceará (21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 20/08) – Semifinal da Copa do Nordeste; Bahia x Santos (16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 24/08) – 21ª rodada do Brasileirão; Mirassol x Bahia (18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão;

(18h30 do dia 31/08) – 22ª rodada do Brasileirão; Bahia x Cruzeiro (data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão;

(data e horário a definir) – 23ª rodada do Brasileirão; Ceará x Bahia (data e horário a definir) – 24ª rodada do Brasileirão.

