Agenda L!: curtinhas do Corinthians do dia 09/07/2025

9) Memorial do Corinthians estará aberto nesta quarta-feira

O elenco do Corinthians retorna aos treinamentos nesta quarta-feira (9), visando o confronto contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores tiveram folga na terça-feira (8), mas terão compromisso no CT Dr. Joaquim Grava.

Foco no Brasileirão

Serão os últimos dias de treinamento do Corinthians antes do confronto contra o Red Bull Bragantino, no domingo (13), pelo Brasileirão. Nesta terça-feira (8), o grupo volta a se reunir no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão não entra em campo desde o dia 12 de junho, quando empatou por 0 a 0 com o Grêmio em Porto Alegre. Desde então, o calendário nacional foi paralisado para a disputa do Mundial de Clubes.

Timãozinho em campo

Os jovens da equipe sub-20 terão compromisso pelo Brasileirão da categoria. Na Fazendinha, o Corinthians enfrenta o América-MG, às 15h (de Brasília). O duelo terá transmissão exclusiva da Corinthians TV. Atualmente, a equipe comandada por Orlando Ribeiro ocupa a 14ª colocação na tabela de classificação.

Feriado vendo troféu do Mundial

Com a derrota do Fluminense para o Chelsea no Mundial de Clubes, o Corinthians segue como o último sul-americano campeão do torneio, conquistado em 2012, e taça pode ser vista de perto no Memorial do clube alvinegro, no Parque São Jorge. O museu estará aberto das 10h às 16h, e a entrada custa R$ 10.

