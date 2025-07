Agenda L!: curtinhas do Corinthians do dia 15/07/2025

Veja a agenda do Corinthians

O Corinthians se prepara para o confronto contra o Ceará, na próxima quarta-feira (16), no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro realiza o último treinamento no CT Dr. Joaquim Grava antes de viajar para Fortaleza.

Foco no Brasileirão

O Corinthians faz neste terça-feira (15) o último treino antes de viajar para Fortaleza, onde enfrenta o Ceará, no quarta-feira (16), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade no CT Dr. Joaquim Grava será a última oportunidade para Dorival Júnior ajustar a equipe, que volta a campo após a derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.

O Corinthians ocupa o décimo primeiro lugar na classificação e soma 17 gols sofridos até aqui no Brasileirão. A meta agora é somar pontos para se aproximar da zona de classificação para as competições internacionais.

Duelo pela base

O Timão enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira (15), às 15h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. O confronto será no Parque São Jorge e a partida terá transmissão da Corinthians TV, no Youtube. Atualmente, o clube alvinegro ocupa a sexta colocação.

Decisão das Brabas

O Timão disputará a decisão da Teal Rising Cup 2025 nesta terça-feira (15), às 22h (de Brasília). O confronto será contra o Kansas City Current, no CPKC, em Kansas. O Corinthians garantiu vaga após vencer o Chicago Red Stars por 1 a 0, na semifinal. A partida terá transmissão do SporTV.

