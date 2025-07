Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 11/7/2025

Preparação para jogo contra o Grêmio prossegue na Toca da Raposa

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Atacante Gabigol em treino do Cruzeiro na Toca da Raposa

Na manhã desta sexta-feira (11), os jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na Toca da Raposa, na preparação para a partida de domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada, na retomada do Campeonato Brasileiro.

Agenda do Cruzeiro

A última atividade antes da partida contra o Grêmio será na tarde deste sábado (12), seguido de concentração na Toca da Raposa. Na próxima semana, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, na quinta-feira (17), no Maracanã, às 19h30.

Venda de ingressos para jogo contra o Grêmio

A venda de ingressos para a partida contra o Grêmio continua aberta, pelo site ingresso.cruzeiro.com.br. Os preços variam de R$ 110 a R$ 250. A expectativa de público é superior a 50 mil pessoas. Os torcedores precisam cadastrar a biometria facial, pelo site suacara.cruzeiro.com.br, para ter acesso ao estádio. O cadastramento também pode ser feito presencialmente no Mineirão, na Esplanada Norte, até as 20h desta sexta-feira (11).

Um momento na história do Cruzeiro

Há nove anos, um jogador que teve passagem destacada pelo Cruzeiro nos últimos tempos estreava com a camisa celeste. O atacante Rafael Sóbis disputou sua primeira partida pelo clube em 11 de julho de 2016, a derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, no Mineirão, pelo Brasileiro. Vindo do Tigres, do México, ele ficou na Toca da Raposa, inicialmente, até 2018. Depois voltou ao Internacional e jogou pelo Ceará, antes de retornar ao Cruzeiro em 2020 para encerrar a carreira no ano seguinte. Ao todo, foram 176 partidas pela Raposa, com 34 gols.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: