Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 13/7/2025

Cruzeiro volta a jogar pelo Brasileirão neste domingo (13), contra o Grêmio

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Volante Christian volta ao Cruzeiro após cumprir suspensão no empate com o Vitória

O Cruzeiro enfrenta o Grêmio, neste domingo (13), às 20h30, no Mineirão, na retomada do Campeonato Brasileiro, após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa. A Raposa não joga diante de sua torcida desde 1º de junho, quando derrotou o então líder Palmeiras por 2 a 1, com dois gols de Kaio Jorge.

Agenda do Cruzeiro

Na partida contra o Grêmio, o Cruzeiro defende uma invencibilidade de sete rodadas no Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias e dois empates, um deles no último jogo antes da paralisação: 0 a 0 com o Vitória, no Barradão, em 12 de junho. A equipe do técnico Leonardo Jardim soma 24 pontos em 12 partidas.

Veja os próximos jogos das Cabulosas

A equipe feminina do Cruzeiro segue os treinamentos após as férias que terminaram dia 7. O próximo jogo será contra o Corinthians, pela terceira fase da Copa do Brasil, dia 6 de agosto, às 19h30, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. O classificado para as oitavas de final será definido nesse jogo único. Pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Red Bull Bragantino nos dias 10, com mando de campo do time paulista, e 17, na Arena Independência.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste: