Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 16/8/2025
Jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na Toca na manhã deste sábado (16)
Os jogadores do Cruzeiro treinam novamente na Toca da Raposa, na manhã deste sábado (16), em preparação para o jogo de segunda-feira (18), contra o Mirassol, no Estádio Maião, em Mirassol, às 20h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida estão à venda no site ingressossa.com.
Agenda do Cruzeiro
Neste sábado (16), o técnico Leonardo Jardim observa, mais uma vez, os prováveis substitutos dos suspensos pelo terceiro cartão amarelo Kaiki, Lucas Romero e Christian, e do afastado William para recuperação de contusão no quadril. Os prováveis substitutos são Kauã Prates, Matheus Henrique (ou Walace), Eduardo e Jonathan Jesus. Domingo (17), haverá treino à tarde, seguido de viagem para o interior paulista.
Sub-20 é eliminado no Brasileirão
A equipe Sub-20 do Cruzeiro perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira (15), no Allianz Parque, em São Paulo, e foi eliminada na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. O atacante Rayan fez o gol da equipe celeste no primeiro tempo, e o goleiro Otávio tem grande atuação na etapa final. O Cruzeiro estreia no octogonal final do Campeonato Mineiro no dia 24, contra o Bonfim, em São João del Rei.
Veja os próximos jogos do Cruzeiro
Estas são as próximas partidas da equipe celeste:
- 18/8 – Mirassol, Maião, 20h, Brasileiro
- 23/8 – Internacional, Mineirão, 18h30, Brasileiro
- 27/8 – Atlético-MG, Arena MRV, quartas de final da Copa do Brasil
- 30/8 – São Paulo, Mineirão, 21h, Brasileiro
- 11/9 – Atlético-MG, Mineirão, quartas de final da Copa do Brasil
- 14/9 – Bahia, Arena Fonte Nova, Brasileiro
