Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 16/8/2025

Jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na Toca na manhã deste sábado (16)

18) Equipe do Cruzeiro segue preparação para jogo contra o Mirassol, segunda-feira

Os jogadores do Cruzeiro treinam novamente na Toca da Raposa, na manhã deste sábado (16), em preparação para o jogo de segunda-feira (18), contra o Mirassol, no Estádio Maião, em Mirassol, às 20h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida estão à venda no site ingressossa.com.

Agenda do Cruzeiro

Neste sábado (16), o técnico Leonardo Jardim observa, mais uma vez, os prováveis substitutos dos suspensos pelo terceiro cartão amarelo Kaiki, Lucas Romero e Christian, e do afastado William para recuperação de contusão no quadril. Os prováveis substitutos são Kauã Prates, Matheus Henrique (ou Walace), Eduardo e Jonathan Jesus. Domingo (17), haverá treino à tarde, seguido de viagem para o interior paulista.

Sub-20 é eliminado no Brasileirão

A equipe Sub-20 do Cruzeiro perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira (15), no Allianz Parque, em São Paulo, e foi eliminada na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. O atacante Rayan fez o gol da equipe celeste no primeiro tempo, e o goleiro Otávio tem grande atuação na etapa final. O Cruzeiro estreia no octogonal final do Campeonato Mineiro no dia 24, contra o Bonfim, em São João del Rei.

