Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 16/8/2025

Jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na Toca na manhã deste sábado (16)

  • Por Lance!
  • 16/08/2025 09h00
Os jogadores do Cruzeiro treinam novamente na Toca da Raposa, na manhã deste sábado (16), em preparação para o jogo de segunda-feira (18), contra o Mirassol, no Estádio Maião, em Mirassol, às 20h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para a partida estão à venda no site ingressossa.com.

Agenda do Cruzeiro

Neste sábado (16), o técnico Leonardo Jardim observa, mais uma vez, os prováveis substitutos dos suspensos pelo terceiro cartão amarelo Kaiki, Lucas Romero e Christian, e do afastado William para recuperação de contusão no quadril. Os prováveis substitutos são Kauã Prates, Matheus Henrique (ou Walace), Eduardo e Jonathan Jesus. Domingo (17), haverá treino à tarde, seguido de viagem para o interior paulista.

Sub-20 é eliminado no Brasileirão

A equipe Sub-20 do Cruzeiro perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira (15), no Allianz Parque, em São Paulo, e foi eliminada na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. O atacante Rayan fez o gol da equipe celeste no primeiro tempo, e o goleiro Otávio tem grande atuação na etapa final. O Cruzeiro estreia no octogonal final do Campeonato Mineiro no dia 24, contra o Bonfim, em São João del Rei.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

Estas são as próximas partidas da equipe celeste:

  • 18/8 – Mirassol, Maião, 20h, Brasileiro
  • 23/8 – Internacional, Mineirão, 18h30, Brasileiro
  • 27/8 – Atlético-MG, Arena MRV, quartas de final da Copa do Brasil
  • 30/8 – São Paulo, Mineirão, 21h, Brasileiro
  • 11/9 – Atlético-MG, Mineirão, quartas de final da Copa do Brasil
  • 14/9 – Bahia, Arena Fonte Nova, Brasileiro
