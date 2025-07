Agenda L!: curtinhas do Cruzeiro do dia 29/7/2025

Cruzeiro faz último treino antes de jogo pela Copa do Brasil

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Atacante Marquinhos é um dos jogadores do Cruzeiro que podem ter chance contra o CRB

Os jogadores do Cruzeiro treinam na tarde desta terça-feira (29), na Toca da Raposa. Essa será a última atividade antes do jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o CRB, quarta-feira (30), no Mineirão, às 19h30. A partida de volta, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, será dia 7 de agosto, às 21h.

Agenda do Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim já antecipou que não vai escalar o time que vem atuando como titular no Campeonato Brasileiro. Novamente, alguns jogadores deverão ser poupados. O meia Matheus Henrique que voltou a jogar depois de quase quatro meses, recuperado de lesão no joelho direito, pode ter nova chance de atuar. Os ingressos para o jogo no Mineirão estão à venda.

Brasileiro Sub-17 tem confronto de líderes nesta terça-feira (29)

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (29), às 16h, na Arena Barueri, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. A Raposa está na vice-liderança, com 24 pontos, um atrás do Verdão. Na rodada passada, o time celeste, do técnico Tony Carvalho, venceu o Fluminense por 1 a 0, na Toca da Raposa, enquanto o Palmeiras foi derrotado pelo Santos pelo mesmo placar.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro

