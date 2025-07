Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 08/07/2025

Tricolor enfrenta o São José pela Recopa Gaúcha

Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA Amuzu deve ser titular no jogo do Grêmio contra o São José.

Após 26 dias, o Grêmio volta a campo para uma partida oficial nesta terça-feira (8). Às 19h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Tricolor recebe o São José para a disputa da Recopa Gaúcha.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Provável escalação

O técnico Mano Menezes deve promover algumas mudanças no time que empatou em 1 a 1 com o Corinthians, no dia 12 de junho, pelo Campeonato Brasileiro, na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. A tendência é que Lucas Esteves, Alex Santana, Amuzu e Arezo iniciem entre os titulares. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Villasanti e Alex Santana; Alysson, Cristaldo e Amuzu; Arezo.

Ingressos

Os ingressos para o jogo entre Grêmio e São José podem ser adquiridos pelo site arenapoa.com.br. Para acessarem, os torcedores precisam ter feito a biometria facial. A projeção de público da Arena do Grêmio é de apenas 10 mil pessoas para o duelo pela Recopa Gaúcha.

Departamento médico

Além dos laterais direitos João Pedro e João Lucas, e do zagueiro Rodrigo Ely, que seguem em recuperação de lesões desde antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o departamento médico do Grêmio foi acrescido pelo meia Nathan, que sofreu lesão na panturrilha, pelo ponta Cristian Olivera, vítima de acidente doméstico, e pelo centroavante Braithwaite, que tem desconforto no tornozelo.

Contratações

O Grêmio segue de olho no mercado em busca, principalmente, de um zagueiro destro, um primeiro e um quarto homem de meio-campo. Após a negociação por Caíque, do Juventude, melar, o Tricolor Gaúcho sondou a situação do volante Danilo Barbosa, do Botafogo.

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio entra em campo, nesta terça-feira (8), pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O adversário será o Vasco da Gama, às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Já o sub-20 finaliza a preparação para o confronto com o Athlético-PR, também em casa e pela competição nacional, na quarta-feira (9), às 15h.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas treinam nesta terça-feira (8), no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas. A preparação segue para o Campeonato Gaúcho, que começa em agosto. As estreia tricolor será contra o Juventude, no dia 2.

Próximos jogos do Grêmio