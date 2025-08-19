Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 19/08/2025

Tricolor Gaúcho se reapresenta após vitória sobre o Atlético-MG

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Balbuena em treinamento do Grêmio.

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último domingo (17), na Arena MRV, em Belo Horizonte-MG, o elenco do Grêmio se reapresenta nesta terça-feira (19). O Tricolor Gaúcho inicia a preparação para enfrentar o Ceará, sábado (23), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda

O Grêmio treina às 10h desta terça-feira (19) no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Os atletas que atuaram por mais de 60 minutos na vitória sobre o Atlético-MG devem realizar trabalhos regenerativos. Os demais participam de atividades técnicas.

Departamento médico

Villasanti teve diagnosticada ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo. O também volante Camilo sofreu lesão muscular de grau 1. Eles se somam, no departamento médico do Grêmio, ao lateral direito João Lucas, aos zagueiros Rodrigo Ely e Gustavo Martins e ao meia Monsalve.

Mercado da bola

Após desembarcar em Porto Alegre e passar por exames médicos, o lateral direito Marcos Rocha, ex-Palmeiras, deve ser anunciado nesta terça-feira (19) pelo Grêmio. Nos próximos dias, são esperadas as chegadas dos volantes Erick Noriega, do Alianza Lima-PER, e Arthur, da Juventus-ITA. O Tricolor Gaúcho também pode avançar em negociação com o goleiro Marcelo Grohe, livre no mercado.

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio entra em campo nesta terça-feira (19) pelo Campeonato Brasileiro da categoria. Às 15h, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Athletico-PR, no CT do Caju, em Curitiba-PR. O Imortal está na quarta colocação, com 25 pontos em 14 jogos.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas treinam, nesta terça-feira (19), no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas-RS. As Mosqueteiras se preparam para o clássico Gre-Nal, pela quarta rodada do estadual, no próximo sábado (23), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

