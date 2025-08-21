Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 21/08/2025

Lateral direito Marcos Rocha será apresentado na Arena do Grêmio

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Marcos Rocha já treina com o elenco do Grêmio.

O Grêmio treina, às 10h desta quinta-feira (21), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. O Tricolor Gaúcho se prepara para enfrentar o Ceará, sábado (23), às 21h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apresentação

Após o treinamento, o lateral direito Marcos Rocha será apresentado oficialmente. A entrevista coletiva está marcada para as 13h30min, no auditório da Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão o lateral direito João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely e Gustavo Martins, os volantes Villasanti e Camilo e o meia Monsalve.

Mercado da bola

Depois de Marcos Rocha, o Grêmio prepara o anúncio de Erick Noriega. O volante nipônico-peruano, de 23 anos, que vem do Alianza Lima-PER, já está em Porto Alegre. O Tricolor Gaúcho também aguarda, no final de semana, a chegada de Arthur, que conseguiu a rescisão de contrato com a Juventus-ITA para retornar ao Imortal.

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio lambe as feridas após sofrer goleada, por 4 a 1, para o Athletico-PR, na tarde de quarta-feira (20), no CT do Caju, em Curitiba-PR. João Borne marcou o único gol gremista na partida, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O Tricolor Gaúcho está na 9ª colocação, com 25 pontos.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas se preparam para o clássico Gre-Nal, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho, no próximo sábado (23), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. As Mosqueteiras lideram a competição, com sete pontos em três jogos.

